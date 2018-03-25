مواطن تركى يوزع الحلوى ترحمًا على "ستيفن هوكينج"

25 مارس 2018 - 02:38 م

قام مواطن تركي بتوزيع حلوى بمنطقة إزمير غرب تركية، ترحمًا وأمتنانًا لرحيل "ستيفن وليم هوكينج" عالم الفيزياء البريطاني" لما قدمة للعالم من أبحاث.

وقال "ألب أرسلان" في حديثة لولاية الأناضول، إن هوكينج سجل اكتشافات مهمة بالنسبة للعلم والإنسانية، وبوفاته يكون قد أطفأ قبسًا من نور طالما أضاء فضاء العِلم، بعد أن ترك لنا كتبًا تنير دروب العلماء .





يذكر أن العالم الفيزيائي "ستيفن وليم هوكينج" كان قد توفي في 14 مارس الحالي، بمنزله في مدينة كامبريدج شرقي بريطانيا، ويعد أستاذًا جامعيًا، الف العيد من الكتب وأنجز أعمالاً رائدة في علم الفيزياء والكونيات .