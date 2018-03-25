مجهولون يشعلون النيران فى غرفة استئناف محكمة بالجيزة

25 مارس 2018 - 02:41 م

قام مجهولون بإشعال النيران في غرفة قضايا مستأنف الصف جنوب الجيزة، وسرعان ما تمت السيطرة علي الحريق من قبل فوات الحماية المدنية.

وأضافت مصادر أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، لافتة إلى أن قوات الأمن تمكنت من تحديد هوية مرتكبو الواقعة، وفقا لـ"الوطن".

وأوضحت التحريات أن قوات الأمن تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، تمكنت من تحديد هوية المتهمين الذين ارتكبوا الواقعة.

وتابعت المصادر، أن المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، كلف المستشار محمد علي حمودة رئيس نيابة الصف، بإجراء تحقيقات موسعة في الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.