غرفة عمليات بالأعلى للإعلام لمتابعة الانتخابات

25 مارس 2018 - 02:54 م

انتهى المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد من الاستعدادات النهائية وتجهيز غرفة عمليات لاستقبال ومتابعة أي شكاوى أو خروقات تعوق العملية الانتخابية.

وتقوم الغرفة بالتواصل مع غرف العمليات المماثلة فى الهيئة الوطنية للانتخابات وباقي أجهزة الدولة المعنية.

وتم تجهيز قاعة بمقر المجلس الأعلى، وتخصيص عدد من الخطوط التليفونية (01016426499-01066383266-01223728211-0225787068)، فاكس (0225789415)، شكاوى الواتس أب (01090004169)، بريد الألكترونى([email protected] )،الموقع الرسمى للمجلس( www.scm.gov.eg ) وذلك لتلقى الشكاوى، على أن تستمر فى عملها حتى الخميس القادم.