العثور على 59 جثة في مقبرة جماعية في عفرين

25 مارس 2018 - 02:58 م

أعلن متطوعون وعناصر من الدفاع المدني في عفرين شمالي سوريا، العثور علي مقبرة جماعية لجثث مقاتلين تابعين للجيش السوري الحر قرب قرية جومروك القريبة من بلدة ميدانكي، شمالي عفرين.

وحسب الأناضول فأن المقاتلين تم التمثيل بهم من قبل تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" قبل عامين،

وتضم المقبرة تضم جثث 59 من عناصر الجيش السوري الحر، ممن قتلوا على يد مسلحي تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، قرب بلدة عين دقنة شمالي حلب في أبريل 2016.

وكان مسلحو تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، مثَّلوا بجثث عناصر الجيش الحر، الذين قتلوا في اشتباكات دارت قرب بلدة عين دقنة بريف حلب، ونقلوا تلك الجثث ليجوبوا بها شوارع عفرين.