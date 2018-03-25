" تونا الجبل" تحتشد لدعم الرئيس

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الانتخابات الرئاسية

السيسي

المنيا

تونا الجبل

"هننزل، هنشارك،  كنا معاك يا ريس"..  كعهدها من قديم الأزل، محفور اسمها في مسامع العالم أجمع، فهي صاحبة " الإيزادورا" جاءت لتكون دائمًا في المقدمة لتعمق وجودها وتثبت دورها السياسي الدائم، في حشد هائل التف خلاله أهالي قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا "ديار" عمدة القرية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، معربين عن عزمهم للمشاركة بالانتخابات الرئاسية صباح غد الاثنين والإدلاء بأصواتهم.

تقدم صفوف الناخبين مدير عام تليفزيون شمال الصعيد "صلاح مطر" وهو أحد سكان القرية حيث القي كلمة حث خلالها الحضور علي ضرورة المشاركة بالانتخابات والذهاب لصناديق الاقتراع وأن يكون لهم صوت سياسي محفوظ في بناء وطنهم .

بكلمات طيبة قريبة من قلوب محبيه أوضح  "مطر" للحضور أهمية المشاركة السياسية، وأن يعي المواطن دوره السياسي وعدم الانسياق وراء دعوات المقاطعة، واصفًا تلك المشاركة بـ" أخذ الثأر" و رد حق الشهيد .

رد مدير عام تليفزيون شمال الصعيد علي استفسارات بعض الحضور حول غلاء الأسعار و البطالة وغيرها، مما يشغل بال المواطن المصري، موضحًا، الإنجازات التي حظت بها الدولة المصرية خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا إياهم لإتمام المسيرة، وتحطيم آمال الطامعين والمتأمرين.

قدم "مطر" بالتعاون مع عمدة القرية كافة التسهيلات للناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية وتوفير وسائل المواصلات لقاطني العزب و النجوع، حتي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، فضلاً عن مساعدة الأمن في تأمين اللجان والاستعداد لحل أي نزاعات .

و من جهته نادي عمدة القرية هيثم عبد الحميد، أهالي بلدته لترك أشغالهم باكر صباح الغد والنزول للمشاركة بالانتخابات، معتبرًا أن تلك المشاركة السياسية جزء لا يتجزأ من بناء مستقبل أبنائهم.

و طالب" عبد الحميد" الحضور بزيادة الحث السياسي ومعرفة واجباتهم تجاه وطنهم والمطالبة بحقوقهم بطريقة ديمقراطية، بعيدًا عن لغة الجهل و التعصب دون المعرفة.

وعلي صعيد آخر، أكد الحضور من أهالي المنطقة ، أن ذلك الحشد هو الأول في تاريخ  حياتهم، معتبرين أن نزولهم للمشاركة بانتخابات الرئاسية صباح الغد بمثابة الرد علي كارهي الوطن والداعين للمقاطعة وبناء مستقبل أفضل .
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