التليفزيون المصرى .. حكاوى وبلاوى !!!

25 مارس 2018 - 04:05 م

• كشفت مصادرنا المطلعة أن حركة تغييرات موسعة سوف يتم إجراؤها فى الكثير من قطاعات الدولة وفى مقدمتها الهيئات الإعلامية عقب الإنتهاء من الإنتخابات الرئاسية . ومن المنتظر إعلان هذه الحركة خلال النصف الثانى من شهر أبريل المقبل . ومما يؤكد صحة هذا الكلام أن عدداً من المسئولين البارزين فى ماسبيرو يقومون حالياً بإخلاء مكاتبهم من متعلقاتهم الشخصية استعداداً لإعلان التغييرات فى أى وقت . كما قام بعض القيادات ب " تستيف " أوراق عدد من القضايا خوفاً من أن يتم فتح ملفات فسادهم وتجاوزاتهم عقب تركهم لمناصبهم الحالية .



• كشف خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة ، أن التلفزيون المصرى سيقوم بإذاعة 24 مباراة من مباريات كأس العالم 2018 بروسيا ، وأشار عبد العزيز خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "on e : "إسرائيل مش بس هى اللى هتذيع كأس العالم.. وأحنا كما هنذيع 24 مباراة وهناك إجراءات سيعلن عنها قريبا". ولذلك أتمنى أن يستعد التليفزيون المصرى منذ الآن لعمل استديوهات تحليلية تليق بهذا الحدث العالمى الذى لا يتكرر إلا كل 4 سنوات ، وأتمنى أن تكون هناك مجموعة كبيرة من الإعلانات لتذاع قبل وأثناء وبعد المباريات خاصة تلك التى يخوضها المنتخب المصرى . وهنا أتوقف لأسأل المسولين فى شركة بريزنتيشن الراعى الرسمى لقناتى النيل للرياضة وأون سبورت : لماذا لا تقوموا بدفع المبلغ الذى كشف عنه وزير الرياضة أمس فى حواره مع عمرو أديب والذى يتراوح بين 6 و 10 ملايين من الدولارات لشراء حقوق بث مباريات كأس العالم كاملة رغم قدرتكم على تسويق هذا الحدث الكبير وتحقيق أرباح خيالية ؟ وأين رجال الأعمال من هذا الأمر ولماذا لا يدفعون جزءاً من هذا المبلغ سواء فى صورة تبرعات أو إعلانات ؟ والسؤال الأهم : لماذا لا يتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الأمر ويصدر قرارا بتحمل الدولة لهذا المبلغ لإدخال الفرحة على قلوب الملايين من المصريين بدلاً من المليارات التى أهدرتها الدولة أيضاً فى انشاء قنوات الإعلام الموازى الفاشلة ؟!! .



• مجدى لاشين رئيس التليفزيون ، هدد قيادات القطاع وفى مقدمتهم نواب رئيس القطاع ورؤساء الإدارات المركزية ورؤساء القنوات بخصم 10 % من إجمالى مخصصاتهم الشهرية فى حال عدم الموافقة على الإستمرار فى صرف نفس الأجور الحالية لجميع العاملين بالقطاع خاصة القناة الأولى رغم تخفيض مدد جميع البرامج منذ أن تم البدء فيما يسمى ب " التطوير " . هذا التهديد أغضب عدداً من القيادات ومنهم سعيد أبوجميل رئيس القناتين الفضائية المصرية والمصرية الموجهة الى أمريكا وقال للاشين : " تخفيض ايه اللى انت بتتكلم عليه .. ده أنا ماسك قناتين ومش مستعد فلوسى تنقص مليم واحد " . الخبثاء أكدوا أن سبب اصرار لاشين على عدم تخفيض مستحقات العاملين يرجع لسببين أولهما تنفيذ تعليمات جهات عليا فى الدولة بعدم إثارة أى مشاكل أو أزمات فى هذا التوقيت الذى يتزامن مع موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية ، والثانى رغبة لاشين فى عدم قيام العاملين بالتصعيد ضده وهو الأمر الذى يهدد تحقيق حلمه الأكبر وهو رئاس الهيئة الوطنية للإعلام .



• السائقون والعاملون فى جراج ماسبيرو رفضوا يوم الأربعاء الماضى توصيل قيادات المبنى من وإلى منازلهم ، جاء ذلك إحتجاجاً من جانب السائقين والعاملين على قيام إحدى القيادات الحالية ب " دق اسفين " فيهم لدى إحدى الجهات الرقابية ، والتى قامت بإجراء حركة تفتيش مفاجئة على الجراج منذ أيام . المفاجأة الأبرز التى كشف عنها العاملون قيام بعض القيادات بإستخدام سيارات المبنى فى تنقلاتهم الشخصية والأسرية !!!! .

