بأوامر أمنية: «أوبر» و«كريم» بالمجان للناخبين

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وقف نشاط هذه الشركات من قبل القضاء الإداري

تاكسي

الانتخابات الرئاسية

أوبر،

كريم

على الرغم من صدور حكم قضائي بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"وكريم" ومثيلاتها؛ لمخالفتها عمل سيارات الأجرة في مصر، إلا أنه سيتم الاستعانة بأسطول السيارات التابع للشركتين في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدًا الاثنين وتستمر لمدة 3 أيام.

واستغلت جهات أمنية الحكم الصادر في الضغط على سائقي شركتي "أوبر" و"كريم"، للعمل في نقل الناخبين من كبار السن والمرضى إلى اللجان الانتخابية، وذلك خلال الفترة ما بين الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء.

وقالت مصادر لـ "المصريون"، إنه جرى خلال الاتصالات بقائدي السيارات الملاكي العاملين مع الشركتين، التلويح بتنفيذ الحكم – الذي طعنت الحكومة عليه -إذا لم يستجيبوا للتعليمات.

وفضلاً عن نقل الناخبين خلال أيام التصويت، سيتم استغلال سيارات "أوبر" و"كريم" في تنظيم مسيرات سيارات متحركة في شوارع القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى.

وسيتم استئجار ما يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف سيارة في القاهرة الكبرى وحدها، على أن تقوم كل سيارة بنقل حوالي 20 فردًا كل يوم، ما يعادل نحو 400 ألف ناخب خلال أيام التصويت الثلاث.

وسيتولى رجال الأعمال دفع مقابل استئجار السيارات التي سيتم استخدامها في نقل الناخبين، والذين سيتم الاتصال من خلال قاعدة البيانات التي توفرها شركات الاتصال، لتحفيزهم على النزول للتصويت.

ومن المقرر أن يحصل كل سائق على ألف جنيه في الأيام الثلاثة. وستتواجد سيارات "أوبر" و"كريم" بكثافة في مناطق مثل المهندسين،  العجوزة، الدقي، الهرم، الجيزة، حيث سيكون هناك ما لا يقل عن 500 سيارة ملاكي مكيفة تحت تصرف رجل الأعمال.

كما تم الضغط على أصحاب الشركات لإلزام الموظفين التابعين لهم بالذهاب إلى اللجان الانتخابية، على أن تتم معاقبة المقاطع للتصويت، إذا لم يظهر الحبر الفسفوري على أصبعه كدليل على قيامه بالتصويت.


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