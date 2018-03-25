"محام": التحريض علي مقاطعة الانتخابات جريمة جنائية ليست رأيًا سياسيًا

25 مارس 2018 - 05:30 م

وصف المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، تحريض بعض السياسين علي مقاطعة الانتخابات بالجريمة الجنائية وليس من باب التعبير عن حرية الرأي، وأن المحرضين علي المقاطعة يضعون أنفسهم في مواجهة القانون والدعوة علي تعطيل احكام الدستور، بهدف تكدير الأمن العام والسلام الاجتماعي، وذلك طبقًا لقانون العقوبات المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تصل عقوبتها الي السجن لمدة خمس سنوات.

وأضاف عبد السلام في تصريح صحفي، أن القانون 22 لسنة 2014 في المادة 48 يعاقب بالحبس 5 سنوات كلُ من يقوم بتعطيل العمل بالدستور أو يحرض على الدولة أو يعمل على زعزعة أمن واستقرار البلد.

وتعليقًا علي دعوات البعض علي مقاطعة العملية الانتخابية، صرح عبد السلام قائلاً: إن هذه الدعوات قد صدرت من أشخاص ليس لهم أى ثقل أو دور فى الشارع المصرى، هو ما يقطع بالدلالة أن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون غير أنفسهم ولا يتعدى تأثيرهم بعضهم البعض وأن هذه الدعوات التحريضية قد سقطت فى بئر الفشل إلا أن أصحابها وضعوا أنفسهم فى وجه القانون .

وأشار إلي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، قد حدد عقوبات الامتناع عن مباشرة الانتخابات وتتراوح بين الغرامة والحبس فى حال منع الآخرين أو التحريض على عدم الانتخاب حيث تتراوح مدة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وهو ما نراه من وجهة نظر قانونية أنهم يرتكبون جريمة وليس رأيا سياسيًا يقع فى خانة حرية الرأى.

وأضاف عبد السلام، أن منظمة الحق تدعو الشعب المصري باختيار إرادته الحرة الواعية بنفسه دون ضغط اوتوجيه من أحد وذلك عن طريق الإدلاء بالتصويت علي اختنيار من يرونه الأفضل في تولي سدة الحكم خلال الفترة المقبلة وأن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة من كافة النواحى وخاصة فيما يتعلق بالإرهاب الذى تواجهه مصر، وأن الدولة المصرية شعبًا وحكومة وقيادة عازمون على المضى فى هذه المواجهة التى حتما سينتصر فيها الشعب لأن الإرهاب لن ينتصر على دولة يصر شعبها على أن تبقى خالدة، وأن هذه الدعوات التحريضية يتلقفها هؤلاء الذين يقفون خلف الإرهاب تمويلاً وتخطيطًا للنيل من مصر.