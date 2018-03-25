  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:34 م
بحث متقدم
اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية

نواب يدعون لإقالة وزير التنمية المحلية

لافتات انتخابية

هكذا تختلف انتخابات 2018 عن سابقاتها

محمد صلاح

عرض مغرٍ من «ليفربول» للإبقاء على «صلاح»

بلاغ ضد مجدي عبدالغني بسبب مباراة السنغال

مجدي عبدالغني يغادر معسكر المنتخب بسبب«فضيحة الفيديو»

نجل معمر القذافي

نجل«القذافي»: مستعد للشهادة ضد «ساركوزي»

البرلمان

تعديل الدستور على الطريقة الصينية

دبابة تي-90 "فلاديمير"

أقوى دبابة روسية تنضم للجيش المصرى

أوبر وكريم

بأوامر أمنية: «أوبر» و«كريم» بالمجان للناخبين

الجيش والشرطة يتسلمان لجان انتخابات الرئاسة

بالصور.. الجيش والشرطة يتسلمان لجان انتخابات الرئاسة

أردوغان

«أردوغان» يعلن بدء عملية عسكرية في شمالي العراق

نجل«القذافي»: مستعد للشهادة ضد «ساركوزي»

عرب وعالم

نجل معمر القذافي
نجل معمر القذافي

وكالات

أخبار متعلقة
#

نجل القذافي: نعم مولنا حملة "ساركوزي" والفيديو جاهز

#

"قذاف الدم" يعترف بدعم ليبيا لـ"ساركوزي"

#

"أموال القذافي" تسقط الرئيس الفرنسي السابق

#

الإفراج عن رئيس فرنسا الأسبق «ساركوزي»

ليبيا

فرنسا

ساركوزى

نجل القذافي

رحب سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، في مقابلة مع موقع "أفريكا نيوز"، الناطق بالإنجليزية، بتوقيف فرنسا الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بتهمة تلقي أموال غير شرعية كتبرعات لحملته الانتخابية عام 2007 من القذافي، بلغت قيمتها 50 مليون يورو.

وقال إنه علي استعداد لتقديم أدلة تدين ساركوزي. وقال إن هناك عدة شهود مستعدين للشهادة أمام المحكمة ضد ساركوزي، ومن بينهم عبد الله السنوسي، مدير المخابرات الليبية الأسبق، وصالح بشير الرئيس التنفيذي لمجموعة "ليبيا للاستثمارات".

وأضاف أنه هو أيضًا مستعد للشهادة، إذ أنه حضر تسلم مدير مكتب ساركوزي للدفعة الأولي من الأموال.

واتهم سيف الإسلام، ساركوزي، بأنه "مجرم حرب" ومسئول عن الإرهاب والهجرة غير الشرعية بليبيا، ودعا الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون لتصحيح ما قام به ساركوزي من جرائم في ليبيا."

وعبر سيف الاسلام عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية، وقال إنه يأمل أن يتم تنظيم الانتخابات سريعا.

وحذر من ان أطرافا لم يسمها في الداخل والخارج تريد الإبقاء علي حالة الفوضي الموجودة في ليبيا.

وطبقا لسيف الاسلام فان السنوسي لديه تسجيلا للقاء القذافي وساركوزي قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2007.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» مدافع ليفربول يقارن «صلاح» بـ «نيمار»
» «الحضري» لـ«ميدو»: «متعرّضهاش على النت»
» «أردوغان» يعلن بدء عملية عسكرية في شمالي العراق
» مصرع 4 وإجلاء 250 آخرين في حريق ضخم بروسيا
» هجوم بـ«المولوتوف» على مسجد في ألمانيا
» مقتل اثنين في انفجار ضخم بالقرب من مقر البرلمان الصومالي
» بالفيديو.. متسول يتنكر في زي نسائي
» "رونالدو" يطلب هذا المبلغ للتجديد مع "الريال"
» راتب خيالي لـ"صلاح" في العقد الجديد مع "الريدز"
» احتجاز رئيس إقليم كتالونيا بألمانيا
» استبعاد "ميسى" من منتخب بلاده بسبب الإصابة

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عشاء

    07:44 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى