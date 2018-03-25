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«القسام» تطلق صواريخ خلال مناورات عسكرية بغزة

عرب وعالم

صواريخ كتائب "القسام"
صواريخ كتائب "القسام"

خالد الشرقاوي

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صواريخ

أطلقت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، صباح اليوم الأحد، صواريخ، باتجاه البحر المتوسط، خلال تنفيذها مناورات عسكرية بالذخيرة الحية.

وبدأت "القسّام"، اليوم مناورات عسكرية، أطلقت عليها اسم "مناورات الصمود والتحدّي"، وانتشر المئات من عناصر "القسام" في شوارع قطاع غزة، حاملين أسلحة خفيفة، وفق وكالة "الأناضول".

ورصدت الوكالة، إطلاق 4 صواريخ على الأقل، باتجاه البحر، ولم تعلن "القسام"، أي تفاصيل حول هذه الصواريخ، ومداها.

ومساء أمس، أعلنت كتائب القسام، عن نيتها تنفيذ هذه المناورات، اليوم، دون تحديد مكان أو موعد تنفيذها أو طبيعة الأسلحة المزمع استخدامها.


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