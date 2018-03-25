» «الحضري» لـ«ميدو»: «متعرّضهاش على النت»

25 مارس 2018 - 05:48 م

دخل عصام الحضري حارس المنتخب الوطني، وأحمد حسام «ميدو»، المحلل الفنى بـ«أون سبورت»، في نقاش ساخر عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وأشار «الحضري» لـ«ميدو» في فيديو نشره خاص بإعلان لهما لشبكة اتصالات، حيث يدعو الأول الثاني بطريثة ساخرة لحضور كأس العالم وحجز تذكرة طيران له على حسابه، قائلًا : «هديتي لك يا ميدو»

فيما رد عليه «ميدو» قائلًا :« عالعموم شكراً يا حضري العزومة مقبولة بس أنا حجزت طيارة فيرست كلاس وأوتيل خمس نجوم و طالع خلاص ... أنا شايلك للعزومة الكبيرة»

فيما رد «الحضري» :« والله يا ميدو شكلك جمعت الـ 8 أعلام و طالع روسيا على حساب @EtisalatMisr و بتعرّضها عالنت».