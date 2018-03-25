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طائرات إسرائيلية تلقي منشورات تحذيرية على سكان غزة

عرب وعالم

طائرات إسرائيلية تلقي منشورات تحذيرية على سكان غزة
طائرات إسرائيلية تلقي منشورات تحذيرية على سكان غزة

خالد الشرقاوي

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إسرائيل

فلسطين

غزة

منشورات تحذيرية

ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منشورات على قطاع غزة، اليوم الأحد، محذرة الأهالي من الوجود بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، منبهة إلى إمكانية إطلاق النار على الفلسطينيين عند الضرورة.

وجاء في بيان ألقته طائرات إسرائيلية فوق قطاع غزة، اليوم الأحد: "جيش الدفاع يعيد النظر بحظر الاقتراب من السياج الحدودي على مسافة أقل من 300 متر، وكل من يقترب يعرض نفسه للخطر حيث تتخذ قوات جيش الدفاع الإجراءات اللازمة لإبعاده بما في ذلك إطلاق النار في حالات الضرورة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز تواجد قواته ودفع المزيد من الوحدات عند حدود قطاع غزة وسط إجراءات واستعدادات عالية لأي خطر محتمل فضلا عن التحذير من الاقتراب من السياج الفاصل في ظل دعوة الفصائل الفلسطينية إلى مسيرة جماهيرية، الجمعة المقبل، بعنوان "مسيرة العودة" في ذكرى "يوم الأرض"، الذي يصادف الثلاثين من الشهر الجاري.


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