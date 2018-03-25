» مدافع ليفربول يقارن «صلاح» بـ «نيمار»

25 مارس 2018 - 06:14 م

قارن مدافع ليفربول، جو جوميز، إن تألف محمد صلاح، جناح "الريدز" خلال الفترة الأخيرة يؤهله للمفاضلة بينه وبين البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان.

ويعتقد جوميز، أنه لا يوجد الكثير للاختيار بين نيمار وصلاح.

وقال موقع "جول" في نسخته الإنجليزية، إن صلاح أبهر الجميع بتألقه في ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 36 هدفًا في جميع المسابقات بعد أن تم شراؤه بقيمة 36.9 مليون جنيه إسترليني من نادي "روما" الايطالي، وهو جزء بسيط من صفقة نجم "باريس سان جيرمان" التي بلغت 222 مليون يورو.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت مقارنة صلاح بلاعبين أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وكذلك نيمار، لافتًا أن ريال مدريد يحرص على التوقيع على كل من صلاح والبرازيلي نيمار هذا الصيف.

وقال جومزر في تصريحات صحيفة "إن المفاضلة بين صلاح ونيمار أمر صعب للغاية، لكن يمكنني القول بأن الثنائي من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، في ظل المهارات الفردية الفائقة التي يمتلكها نجما ليفربول وباريس سان جيرمان".

وأضاف: "أواجه مجموعة مميزة من اللاعبين خلال مشاركتي في مباريات ليفربول ومنتخب إنجلترا، الأمر الذي أعتبره بمثابة الإعداد الجيد لمواجهة لاعبين بحجم نيمار".

ورأى مدافع ليفربول أنه "من الصعب أن تحكم على لاعب من مباراة واحدة، فأداء اللاعبين يختلف من مباراة لأخرى، لذلك لا يمكنني المفاضلة بين محمد صلاح ونيمار" .