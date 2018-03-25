  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:34 م
بحث متقدم
لحظة وقوع الانفجار الإرهابي

كاميرا مراقبة ترصد لحظة محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية

نواب يدعون لإقالة وزير التنمية المحلية

لافتات انتخابية

هكذا تختلف انتخابات 2018 عن سابقاتها

محمد صلاح

عرض مغرٍ من «ليفربول» للإبقاء على «صلاح»

بلاغ ضد مجدي عبدالغني بسبب مباراة السنغال

مجدي عبدالغني يغادر معسكر المنتخب بسبب«فضيحة الفيديو»

نجل معمر القذافي

نجل«القذافي»: مستعد للشهادة ضد «ساركوزي»

البرلمان

تعديل الدستور على الطريقة الصينية

دبابة تي-90 "فلاديمير"

أقوى دبابة روسية تنضم للجيش المصرى

أوبر وكريم

بأوامر أمنية: «أوبر» و«كريم» بالمجان للناخبين

الجيش والشرطة يتسلمان لجان انتخابات الرئاسة

بالصور.. الجيش والشرطة يتسلمان لجان انتخابات الرئاسة

«الأمن القومي» بالبرلمان:

إجراءات لحماية «الرئاسية» من الإرهاب

الحياة السياسية

العميد حمادة القسط
العميد حمادة القسط

عبدالله أبوضيف

أخبار متعلقة
#

مؤتمر لدعم السيسى في الانتخابات الرئاسية ببني سويف

#

تعرف على الدولة الأعلى تصويتًا في «الرئاسية»

#

بالفيديو.. طبيب يطالب بمنع ارتداء النقاب بدعوى الإرهاب

#

القبض على شخصين من أعضاء حملة "عنان" بسوهاج

مصر

انتخابات

رئاسة

الأمن القومي

القسط

قال العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن هناك إجراءات أمنية سيتم تفعيلها لمواجهة أي أعمال إرهابية من قبل عناصر مأجورة خلال فترة الانتخابات، خاصة وأن كل دول العالم والمؤسسات الدولية تنظر إليها نظرة خاصة، في ضوء دعوات المقاطعة، الأمر الذي سرد المصريون عليه بالمشاركة المكثفة.

وأضاف القسط لـ"المصريون": "من المنتظر أن تشهد الانتخابات الرئاسية محاولات من قبل جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها لعرقلة العرس الانتخابي، إلا أن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب من خلال التنسيق بين لجنة الدفاع والأمن القومي والأجهزة الأمنية  ستحول دون نجاحهم في تحقيق أهدافهم"، واصفًا حادث الإسكندرية الإرهابي أمس بأنه "حادث عابر، ولن يتكرر خلال الانتخابات الرئاسية".

وقامت عناصر مجهولة، بتفخيخ سيارة أمام المسرح الروماني بمحافظة الإسكندرية، وتفجيرها أثناء مرور موكب مدير أمن المحافظة، الأمر الذي أسفر عنه استشهاد شخصين وإصابة ما يقرب من عشرة أشخاص، ونجاة مدير أمن من الحادث الإرهابي، والذي يرجح تنفيذه من قبل ولاية تنظيم سيناء الإرهابي، التابع لتنظيم "داعش".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» مدافع ليفربول يقارن «صلاح» بـ «نيمار»
» «الحضري» لـ«ميدو»: «متعرّضهاش على النت»
» «أردوغان» يعلن بدء عملية عسكرية في شمالي العراق
» مصرع 4 وإجلاء 250 آخرين في حريق ضخم بروسيا
» هجوم بـ«المولوتوف» على مسجد في ألمانيا
» مقتل اثنين في انفجار ضخم بالقرب من مقر البرلمان الصومالي
» بالفيديو.. متسول يتنكر في زي نسائي
» "رونالدو" يطلب هذا المبلغ للتجديد مع "الريال"
» راتب خيالي لـ"صلاح" في العقد الجديد مع "الريدز"
» احتجاز رئيس إقليم كتالونيا بألمانيا
» استبعاد "ميسى" من منتخب بلاده بسبب الإصابة

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عشاء

    07:44 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى