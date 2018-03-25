كاميرا مراقبة ترصد لحظة محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

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لحظة وقوع الانفجار الإرهابي
لحظة وقوع الانفجار الإرهابي

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تفجير

محاولة اغتيال

الإسكندرية

مدير الأمن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من إحدى كاميرات المراقبة، يرصد لحظة انفجار السيارة المفخخة أثناء مرور موكب مدير أمن الإسكندرية، بشارع المعسكر الروماني، بمنطقة رشدي بالإسكندرية أمس.

ويظهر الفيديو وجود السيارة المفخخة خلف الأشجار على جانب الطريق، وانفجارها بشدة لحظة مرور الموكب.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت تفاصيل محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، صباح أمس السبت، عن طريق سيارة مفخخة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته".

وأضاف البيان: "أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق".

واختتمت الداخلية بيانها قائلة: "على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة لاستكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة".

وكشفت وزارة الصحة عن استشهاد 2 من الداخلية، هما رقيب شرطة على جلال، سائق سيارة حراسة مدير أمن الإسكندرية، والمجند عبدالله محمد، متأثرا بإصابته، وإصابة 4.


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