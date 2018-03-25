» إخلاء سبيل شقيقة باسم عودة بتهمة التعدي علي "ضابطة شرطة"

25 مارس 2018 - 06:57 م

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل شقيقة باسم عودة، وزير التموين في عهد الإخوان، بكفالة ألف جنيه في اتهامها بالتعدي على ضابطة شرطة داخل جلسة محاكمته (عودة) بقضية "فض رابعة" أمس السبت.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على، مها كمال محمد عودة، شقيقة وزير التموين في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وذلك على خلفية اتهامها بالتعدي على ضابطة شرطة خلال جلسة أمس السبت بقضية "فض رابعة" بمقر انعقاد المحاكمات في معهد أمناء الشرطة بطره.

وتحرر محضر رقم 4962 جنح المعادي عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.