  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:37 م
بحث متقدم
انتخابات الرئاسة

إغراءات وحوافز حكومية لدفع المصريين للتصويت غدًا

تفجير الإسكندرية

مقتل 6 متورطين في تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية

حازم حسني: مصر أكبر من السيسي

هل يلحق «حسني» بـ«عنان» و«جنينة»؟

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم القضاء بعد حكم تبرئة والده

"بيل ترو" مراسلة التايمز البريطانية

أول رد لمصر على واقعة طرد مراسلة «التايمز»

بلاغ ضد مجدي عبدالغني بسبب مباراة السنغال

مجدي عبدالغني يغادر معسكر المنتخب بسبب«فضيحة الفيديو»

سد النهضة

الجيش الإثيوبي يشتري سندات سد النهضة

أوبر وكريم

بأوامر أمنية: «أوبر» و«كريم» بالمجان للناخبين

محمد صلاح

محمد صلاح يحسم مصيره مع ليفربول

OLX

التسوق الإلكتروني القاتل.. للجريمة وجوه أخرى

إخلاء سبيل شقيقة باسم عودة بتهمة التعدي علي "ضابطة شرطة"

قضايا وحوادث

باسم عودة
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

إخلاء سبيل لاعب أسوان المتهم بالإرهاب

#

إخلاء سبيل 12 محاميا متهمين بالتظاهر بدون تصريح

#

إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام لجماعة محظورة

#

تأجيل محاكمة 20 محاميا بتهمة إهانة القضاء لمارس المقبل

إخلاء سبيل

النيابة العامة

شقيقة باسم عودة

التعدي علي ضابطة شرطة

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل شقيقة باسم عودة، وزير التموين في عهد الإخوان، بكفالة ألف جنيه في اتهامها بالتعدي على ضابطة شرطة داخل جلسة محاكمته (عودة) بقضية "فض رابعة" أمس السبت.

 وألقت الأجهزة الأمنية القبض على، مها كمال محمد عودة، شقيقة وزير التموين في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وذلك على خلفية اتهامها بالتعدي على ضابطة شرطة خلال جلسة أمس السبت بقضية "فض رابعة" بمقر انعقاد المحاكمات في معهد أمناء الشرطة بطره.

وتحرر محضر رقم 4962 جنح المعادي عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» قوة «مستعربين» إسرائيلية تختطف 4 فلسطينيين من الخليل
» السودان: جيشنا الوحيد الذي لم يخسر حربًا
» النيابة تحقق مع محام و3 آخرين في حريق محكمة الصف
» مدافع ليفربول يقارن «صلاح» بـ «نيمار»
» إخلاء سبيل شقيقة باسم عودة بتهمة التعدي علي "ضابطة شرطة"
» أقوى دبابة روسية تنضم للجيش المصرى
» «الحضري» لـ«ميدو»: «متعرّضهاش على النت»
» «أردوغان» يعلن بدء عملية عسكرية في شمالي العراق
» مصرع 4 وإجلاء 250 آخرين في حريق ضخم بروسيا
» هجوم بـ«المولوتوف» على مسجد في ألمانيا
» مقتل اثنين في انفجار ضخم بالقرب من مقر البرلمان الصومالي

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018