» النيابة تحقق مع محام و3 آخرين في حريق محكمة الصف

25 مارس 2018 - 07:01 م

بدأت نيابة الصف، بفتح تحقيقات موسعة مع 4 متهمين، بينهم محام بحرق محكمة الصف بجنوب الجيزة، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وطلبت النيابة العامة، انتداب خبراء المعمل الجنائى لفحص الأدلة والوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وكشفت المعاينة عن وجود شبهة جنائية حول الحادث.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن الحريق نشب داخل غرفة بمحكمة الصف، وتمكنت سيارات الإطفاء، من السيطرة عليه قبل امتداده لباقي غرف المحكمة، ولم يسفر عن أي إصابات.

وأوضحت التحريات، أن محاميًا استعان بعامل تنظيف أحذية، وطلب منه حرق غرفة حفظ القضايا مقابل مبلغ 15 ألف جنيه، حيث استعان عامل الأحذية بآخرين لمساعدته فى ارتكاب الواقعة، وتسللوا إلى المحكمة عبر السور، وأشعلوا النار بالغرفة، وفروا هاربين.