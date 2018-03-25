علاء مبارك يهاجم القضاء بعد حكم تبرئة والده

25 مارس 2018 - 07:06 م

أبدى علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك تعجبه الشديد من حكم القضاء بتبرئة والده أمس من قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، متسائلًا : هل كانت تحتاج هذه القضية لـ7 سنوات حتى يتم الفصل فيها؟.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :« الحمد والشكر لله ، بعد مرور 7 سنوات صدر حكم في قضية قطع الاتصالات ببراءة مبارك ، قالت المحكمة أن القرار لم يشوبه إنحراف بالسلطة او التربح وأن قطع الاتصالات كان يَصْب في مصلحة الوطن. والسؤال هل كانت تحتاج الي قضية لمبارك من الأصل ! وهل كانت تحتاج الي 7 سنوات حتي يتم الفصل فيها !».

وكانت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، السبت، قضت بقبول الطعون شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

وحملت الدعاوى رقم 37702/38259/3/37759/38400 لسنة 57 إدارية عليا

وكانت قدد قررت المحكمة فى جلساتها السابقه بإعادة المرافعة فى الدعاوى لتغير تشكيل المحكمة وقررت اليوم حجزها للحكم.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أنيتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.







الحمد والشكر لله ، بعد مرور 7 سنوات صدر حكم في قضية قطع الاتصالات ببراءة مبارك ، قالت المحكمة أن القرار لم يشوبه إنحراف بالسلطة او التربح وأن قطع الاتصالات كان يَصْب في مصلحة الوطن. والسؤال هل كانت تحتاج الي قضية لمبارك من الأصل ! وهل كانت تحتاج الي 7 سنوات حتي يتم الفصل فيها ! — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) 25 مارس، 2018