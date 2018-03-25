«بطل المصادمات».. اعتذر للصعايدة فهل يعيدها مع النواب؟

25 مارس 2018 - 07:48 م

أثار اللواء ابوبكر الجندي وزير التنمية المحلية بتصريحاته الكثير من الجدل السياسي عقب توليه وزارته ففور تقلده منصبه الحكومي بأيام قليلة أكد في بعض وسائل الإعلام إن أبناء محافظات الصعيد هم سبب العشوائيات داخل محافظة القاهرة وفور تلك التصريحات انهال إعلاميين وأعضاء بمجلس النواب من محافظات الصعيد بالهجوم الشديد علي وزير التنمية المحلية وأمام موجة التصريحات الغاضبة من قبل أعضاء مجلس النواب من أبناء محافظات الصعيد قدم الوزير أبو بكر الجندي اعتذاره عن تلك التصريحات مؤكدا انه يكن كل الاحترام والتقدير لأبناء الصعيد وان يعكف داخل وزارته علي تطبيق عددا من خطط التنمية داخل محافظات الصعيد وهدأت أزمة الوزير مع أبناء الصعيد .

وبعد إخماد أزمة الوزير مع الصعايدة برزت أزمة أخري لوزير التنمية المحلية مع عدد من أعضاء مجلس النواب ، فمنذ أيام قليلة صرح اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية بأنه كلما مشى داخل البرلمان يعطيه النواب ورق توصية للتعيينات، لكنه حين يذهب لمكتبه يرميها في الزبالة، وفور تلك التصريحات المثيرة للجدل تقدم عدد من نواب البرلمان ببيانات عاجلة حول هذا التصريح مطالبين بضرورة تقديم اعتذار واضح وصريح للبرلمان ونوابه.

وأكد النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه سيتقدم ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، فور عودة المجلس للانعقاد بعد الانتخابات الرئاسية، ضد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية بالبرلمان، بشأن تصريحاته الأخيرة بخصوص مجلس النواب ،وأضاف الحسينى"نحن فريق واحد نعمل سويا من أجل الوطن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا يجب أن يكون وزير التنمية المحلية وزير الاعتذارات، خاصة أن تلك السقطة الثانية له بعد تجاوزه فى حق إخواننا الصعايدة"، مستطردًا: "الوزير لديه نقص فى الكفاءة وفائض فى الغرور ".

من جانبه طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب استدعاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية للبرلمان للاعتذار للنواب عما بدر من إساءة بالغة من اللواء أبو بكر الجندى فى حق المؤسسة التشريعية للبلاد ولجميع أعضاء بعد إساءته للنواب وتقديم طلبات ومشكلات دوائرهم الانتخابية حتى تقوم الحكومة بحلها.

علي السياق ذاته أعلن جابر الطويقى عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن، عن تقدمه ببيان عاجل للدكتور على عبد العال موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بسبب تصريحاته الأخيرة عن توصيات النواب.

وقال الطويقى، فى بيان له: إن تصريحات وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندى بخصوص طلبات التعيينات تمثل استخفافاً غير مقبول بسلطة التشريع والرقابة على الحكومة، فهذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا ويعرض الوزير للمساءلة القانونية وكذلك مساءلته تحت قبة البرلمان، مؤكداً أن وزير التنمية المحلية خائن للأمانة لأن الشعب فوض النواب لخدمتهم.

من جانبه قال الدكتور سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية انه ليس هناك قانونا يحاسب الوزير علي ألفاظه وتصريحاته بل يحاسب علي أفعاله داخل وزارته.

وأضاف صادق لـ"المصريون" إن طلبات النواب من وزير التنمية المحلية غير قانونية ومن ثم كان هذا رده عليهم لأنه يعلم جيدا إن طلبات التعيين التي طلبها منه النواب غير قانونية وخارج نطاق وظيفتهم البرلمانية .

وشدد صادق علي انه يحق لعضو مجلس النواب محاسبة الوزير ومساءلته عن مهام وظيفته وليس طلب خدمات شخصية من الوزير لأحد أقاربه داخل دائرته فشكل العلاقة بين الوزير وعضو مجلس النواب قد حددها القانون وهي محاسبه النائب للوزير إذا كان هناك مخالفات جسيمة داخل وزارته .

وأكد صادق إن تصريحات الوزير التي أثارت جدلا مؤخرا جاءت كرد فعل علي الطلبات الغير قانونية التي يطلبها النواب من الوزير ومن ثم جاء رد فعله هكذا .