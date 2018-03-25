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بكفر الشيخ

العثور علي رضيع بجوار مزلقان

قضايا وحوادث

طفل رضيع
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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عثر سائق جرار زراعي، اليوم الأحد على طفل رضيع بالقرب من مزلقان السلخانة غرب مدينة كفر الشيخ، وتحرر المحضر رقم 597 إدارى قسم ثان كفر الشيخ.

البداية عندما تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، ومأمور قسم ثان كفر الشيخ،  يفيد تلقى شرطة النجدة بلاغاً من "و. م. م"، 42 سنة، كهربائي، بعثوره على طفل رضيع، أثناء قيادته الجرار الزراعى عندما سمع صوت بكاء، وتبين له أنه طفل ملقى على الأرض.

وبانتقال رجال الأمن لموقع البلاغ، تبين من الفحص والمعاينة، أن الرضيع ملفوف ببطانية أطفال حمراء اللون، يرتدي بنطالًا أحمر وفانلة بيضاء، تم إيداعه قسم الأطفال بالمستشفى العام، واجرى الكشف الطبي عليه، وتبين أنه بحالة جيدة.

 وبالعرض على النيابة العامة، قررت إيداعه دار رعاية الأطفال الرضع مع اختيار اسم له من قبل مأمور القسم التابع له، تحرر المحضر رقم 597 لسنة 2018 إداري قسم ثان كفر الشيخ.


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