» السعودية: 4 ملايين معتمر خلال الموسم الحالى

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السعودية

تأشيرة

العمرة

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، عن إحصائية المعتمرين القادمين إلى المملكة اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1439هـ، وحتى 5 / 7 / 1439هـ، حيث بلغت (3.925.210) معتمرين تم استقبالهم عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأكدت الجوازات، أنه تم تجهيز المنافذ الدولية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة بكافة الاحتياجات البشرية والتقنية والفنية، مشيرة إلى أنه تم تدريب الكوادر البشرية العاملة في صالات العمرة على التعامل مع كافة الجنسيات بالعديد من اللغات، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودعت الجوازات، جميع ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة إلى التقيد بمواعيد رحلاتهم والالتزام بوقت المغادرة للعودة إلى أوطانهم سالمين غانمين، وعدم التأخر عن المغادرة أو البقاء بعد انتهاء المدة المحددة لتفادي العقوبة المترتبة على التأخر، بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة لهم التي تصل غرامتها المالية إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر مع الترحيل.

وأشارت، إلى أن التعليمات لا تجيز للقادم لأداء العمرة أن يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، كما يحظر عليه العمل أو التنقل خارج مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ويكون ذلك في أثناء صلاحية التأشيرة.

كما حثت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة تؤدي إلى بقائهم في البلاد بصورة غير نظامية حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المترتبة على تلك المخالفات.


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