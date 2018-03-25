البحرالأحمر جاهزة لانتخابات الرئاسة

25 مارس 2018 - 09:48 م

انتهت اليوم لجنة المتابعة لانتخابات رئاسة الجمهورية بمحكمة البحر الاحمر الابتدائية من تسليم اوراق وبطاقات التصويت القضاة المشرفين على العملية الانتخابية تمهيدا لتسليمهم اللجان لبدء عملية التصويت غدا الاثنين.



وسوف تجرى العملية الانتخابية فى 110 لجنة انتخابية فرعية بمدن المحافظة منها 14 لجنة انتخابية بمدينة رأس غارب ، 52 لجنة بمدينة الغردقة ، 16 لجنة بمدينة القصير ، 17 لجنة بمدينة سفاجا ، 6 لجان بمدينة مرسى علم ، 3 لجان بمدينة الشلاتين و 2 لجنة بمدينة حلايب.



واكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر على توفير اتوبيسات لنقل الناخبين من المناطق البعيدة والتجمعات فى حلايب وشلاتين الى المقار الانتخابية.

