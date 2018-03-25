مساجد ماساتشوستس الأمريكية تفتح أبوابها لغير المسلمين

25 مارس 2018 - 10:46 م

أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في ولاية ماساشوسيتس، أن مساجد عدة بالولاية ستفتح أبوابها ضمن فعالية موجهة لغير المسلمين للتعرف بشكل أكبر على الدين الإسلامي ومعتنقيه.



وتقام الفعالية المسماه "يوم المسجد المفتوح" في 8 أبريل/ نيسان المقبل، بمشاركة 20 مسجدا بينها مسجدي مركز ورسيستر الإسلامي، و الجمعية الإسلامية لمركز بوسطن الثقافي، بماساشوسيتس (شمال شرق)، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.



ونقلت الوكالة الأمريكية عن وفاء وهابي، أحد أعضاء المركز الإسلامي الأمريكي في مدينة إفرست بالولاية ذاتها، إنّ الفعالية تهدف إلى " محاربة سوء الفهم حول الإسلام وإظهار (لغير المسلمين) أن جيرانهم المسلمين يعيشون ويصلون ويحلمون مثل أي شخص آخر".

