بيان ناري لـ"ON sport" بشأن الفيديو الفاضح

25 مارس 2018 - 10:53 م

قامت فضائية أون سبورت بإصدار بيانًا بشأن واقعة الفيديو المنتشر علي السوشيال ميديا لعدد من المعلقين الرياضيين في الأستوديو التحليلي لمبارة مصر والبرتغال، والذي ظهر به حديث غير لائق بين عدد من المعلقين في الأستوديو.

وصرح مصدر مسئول في إدارة أون سبورت بأنه جارٍ التحقيق في كل ملابسات ما حدث بالرغم من أنه لم يكن هناك بث تليفزيوني ولم يتم بث هذا الفيديو علي أي من الوسائل الإعلامية التي تديرها القناة، وأن ما حدث وتم نشره كان أثناء إستراحة الأستوديو.



وقد أفادت أون سبورت أن كافة الإدارات المسئولة يتم سؤالها لتحديد ما إذا كان هذا الفيديو تم من داخل فريق العمل أو من الفريق الخارجي، وأن التحقيق مع كافة الأطراف بدأ منذ فجر السبت.

