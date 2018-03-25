بيان ناري لـ"ON sport" بشأن الفيديو الفاضح

قامت فضائية أون سبورت بإصدار بيانًا بشأن واقعة الفيديو المنتشر علي السوشيال ميديا لعدد من المعلقين الرياضيين في الأستوديو التحليلي لمبارة مصر والبرتغال، والذي ظهر به حديث غير لائق بين عدد من المعلقين في الأستوديو.
وصرح مصدر مسئول في إدارة أون سبورت بأنه جارٍ التحقيق في كل ملابسات ما حدث بالرغم من أنه لم يكن هناك بث تليفزيوني ولم يتم بث هذا الفيديو علي أي من الوسائل الإعلامية التي تديرها القناة، وأن ما حدث وتم نشره كان أثناء إستراحة الأستوديو.
وقد أفادت أون سبورت أن كافة الإدارات المسئولة يتم سؤالها لتحديد ما إذا كان هذا الفيديو تم من داخل فريق العمل أو من الفريق الخارجي، وأن التحقيق مع كافة الأطراف بدأ منذ فجر السبت.
وأشارت إلي أنه سيتم التعامل مع الشخص المسئول عن تصوير الفيديو وبثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ماتم نشره غير لائق بسمعة فريق العمل حتي إن تم تسجيله دون علمهم أثناء استراحة الأستوديو، وعليه يستوجب اتخاذ إجراءات رادعة وفورية، حفاظًا علي قيم واحترام المجتمع المصري ككل وفريق العمل بشكل خاص.