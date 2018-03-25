باريس سان جيرمان يغري "كونتي" براتب ضخم

أكدت صحيفة «جارديان» البريطانية، اليوم الأحد، أن مسئولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اتصلوا هاتفيا بوكيل أعمال المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، لإقناعه بخلافة أوناي إيمري المدير الفني للنادي الباريسي بدايةً من الموسم المقبل.



وذكرت الصحيفة أنه لدى رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، رغبة في التعاقد مع واحد من 4 مدربين لخلافة إيمري وهم: (أنطونيو كونتي، البرتغالي جوزيه مورينيو، الأرجنتيني دييجو سيميوني، والإيطالي ماسيمليانو أليجري).

وذكرت الصحيفة أنه لدى رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، رغبة في التعاقد مع واحد من 4 مدربين لخلافة إيمري وهم: (أنطونيو كونتي، البرتغالي جوزيه مورينيو، الأرجنتيني دييجو سيميوني، والإيطالي ماسيمليانو أليجري).