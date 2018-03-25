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نجم ليفربول السابق:

صلاح الأحق بجائزة أفضل لاعب بـ"البريميرليج"

الرياضة

صلاح
صلاح

المصريون ووكالات

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أعرب جون آرون ريزا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق أن النجم المصري محمد صلاح نجم «الريدز» يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.
وقال ريزا – في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي ليفربول – «لم يحظ صلاح بوقت جيد في تشيلسي، بينما كان رائعا في روما, الآن هو يلعب كما لم يفعل من قبل».. مضيفا:«كوني مشجعا لليفربول, فأنا أتمنى فوزه بكل جائزة فردية ممكنة».
وتابع ريزا قائلاً: «صلاح ودي بروين لاعب مانشستر سيتي هما أكبر المتنافسين على التتويج بهذه الجائزة.. دي بروين ظهر بمستوى جيد هذا الموسم، أعتقد أن المنافسة ستكون شديدة بين اللاعبين, ولكن بالنسبة لي أفضل لاعب بالتأكيد هو صلاح».
واختتم النجم النرويجي تصريحاته قائلا: «لم أر في حياتي لاعبين يقومون بما يفعله صلاح في موسمه الأول، هو يقوم بأشياء لا أحد كان يتوقع أبدا أن يفعلها».
يذكر أن محمد صلاح شارك في 30 مباراة في «البريميرليج» خلال هذا الموسم، سجل خلالهم 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

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