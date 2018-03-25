  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:30 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب" يحذر من هذا الأمر الخطير في الأيام المقبلة

وتين- تيريزا ماي

روسيا وبريطانيا أخطر حرب باردة في العالم

مرتضى منصور

تعليق صادم لـ"منصور" على فضيحة ميدو و"عبدالغني"

تفجير الإسكندرية

معلومة خطيرة بشأن حادث الإسكندرية الإرهابي

مباراة مصر والبرتغال

بيان ناري لـ"ON sport" بشأن الفيديو الفاضح

حازم عبدالعظيم وممدوح حمزة

ليبراليون ويساريون متهمون بـ «التحريض ضد الدولة»

الطالبة مريم ضحية الاعتداء الوحشي ببريطانيا

مصر تستدعي السفير البريطاني

الحكومة تطلب زيادة سعر تذكرة المترو

حقيقة رفع سعر تذكرة المترو قريبًا

حازم حسني: مصر أكبر من السيسي

هل يلحق «حسني» بـ«عنان» و«جنينة»؟

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم القضاء بعد حكم تبرئة والده

على القنوات المصرية..

مفاجأة مدوية بشأن بث مبارات كأس العالم

الرياضة

كأس العالم
كأس العالم

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

خبر سارٍ حول مباريات كأس العالم

#

استعدادًا لمونديال روسيا.. فوز الدنمارك على بنما وديًا

#

إسرائيل: البث مجانًا للمصريين لمونديال 2018

#

مفاجأة من "الجبلاية" عن مباريات مونديال روسيا

أعلن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، يوم الأحد، أن قنوات التليفزيون المصري ستقوم ببث عدد كبير من مباريات كأس العالم 2018 بروسيا من أجل اسعاد الجماهير المصرية في متابعة ذلك الحدث العالمي الضخم.
وأوضح عبد العزيز، في تصريحات صحفية اليوم بحضور مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)k أنه سيتم بث عدد من مباريات المونديال، حتى يتمكن المصريون من متابعة البطولة العالمية، مشيرا إلى أن البث سيكون بأحدث التقنيات وفقا للمفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدة جهات محلية ودولية .
المنتخبات التي يرغب في متابعتها بجانب مباريات منتخب الفراعنة، مثل مباريات منتخبات ألمانيا والبرازيل والأرجنتين .
وأشار عبدالعزيز إلى أن تفاصيل مباريات المونديال التي سيتم بثها على التلفزيون المصري ومواقيتها، سيتم الاعلان عنها رسمياً خلال الأسبوع المقبل عقب انتهاء الامور التعاقدية

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» عماد أديب يفجر مفاجأة بشأن تفجير الإسكندرية
» بالفيديو.. تطورات جديدة حول حادث الحاجة سعدية
» مفاجأة مدوية بشأن بث مبارات كأس العالم
» روسيا تتوعد بريطانيا بـ"مفاجأة" وهدية تاريخية
» مجدي عبدالغني يغادر معسكر المنتخب بسبب«فضيحة الفيديو»
» إغراءات وحوافز حكومية لدفع المصريين للتصويت غدًا
» ليفربول يغري "صلاح" بهذا الأمر للاستمرار معه
» التسوق الإلكتروني القاتل.. للجريمة وجوه أخرى
» شاهد.. أول حاملة طائرات تركية محلية الصنع
» القضاء الإداري يصدر حكمه في قضية العلاوات الخمس
» مصر تستدعي السفير البريطاني

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018