البنتاجون يكشف حقيقة مغادرته قاعدتي "إنجرليك"

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نفت وزارة الدفاع الأمريكية مجددا صحة تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة تسحب قواتها من القاعدتين الجويتين، إنجرليك التركية والعديد القطرية.
وأعلنت عبر تغريدة نشرتها على حسابها في «تويتر» اليوم الأحد، أن «الولايات المتحدة لم تغادر قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا ولا قاعدة العديد في قطر، إن التقارير بهذا الشأن كاذبة لا أساس لها من الصحة».
من جانبها، نشرت القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية AFCENT تغريدة مماثلة عبر «تويتر»، قالت فيها: «لا توجد أي مصداقية للتقارير الإخبارية التي تفيد بأن الولايات المتحدة تغادر قاعدتي إنجرليك والعديد الجويتين في تركيا وقطر. هذه التقارير غير المفيدة تساعد في تغذية انعدام الثقة والانقسام بين الشركاء الإقليميين في وقت نحتاج فيه إلى العمل معا لمعالجة الاهتمامات الأمنية المشتركة».

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