البنتاجون يكشف حقيقة مغادرته قاعدتي "إنجرليك"

نفت وزارة الدفاع الأمريكية مجددا صحة تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة تسحب قواتها من القاعدتين الجويتين، إنجرليك التركية والعديد القطرية.



وأعلنت عبر تغريدة نشرتها على حسابها في «تويتر» اليوم الأحد، أن «الولايات المتحدة لم تغادر قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا ولا قاعدة العديد في قطر، إن التقارير بهذا الشأن كاذبة لا أساس لها من الصحة».

