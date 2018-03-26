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تعليق صادم لـ"منصور" على فضيحة ميدو و"عبدالغني"

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مرتضى منصور
مرتضى منصور

المصريون ـ متابعات

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علّق المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، على الفيديو المسرب لأحمد حسام ميدو، ومجدي عبدالغني وحازم إمام وسيف زاهر، ضاحكًا، قائلا: «عجبني تعليق ميدو لما بيقول إحنا مش بنبيع سبح، وكأن الالتزام قاصر على بتاع السبح، لكنه اعتذر عن ذلك».
وأوضح «منصور»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «ltc»، اليوم الأحد، أن المشكلة في الكابتن مجدي عبدالغني، أنه «وصف الزملكاوية بلفظ بذيء ولم يردوا عليه، أو يضربوه»، مستبعدًا أن «يتم رفع دعوى قضائية ضده حتى لا يتحول الأمر بين أهلي وزمالك». 
وأضاف رئيس نادي الزمالك أنه «كنت منتظر من وزير الشباب والرياضة أن يتخذ قرارًا ضد أعضاء اتحاد الكرة».

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