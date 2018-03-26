» بالفيديو.. تطورات جديدة حول حادث الحاجة سعدية

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قال السفير حازم رمضان، قنصل مصر في جدة، إن النيابة العامة السعودية بدأت التحقيق اليوم مع الحاجة سعدية على مدى 4 ساعات متواصلة، موضحا أن الجانب السعودي يتفهم دوافع القضية، ولكن هناك جوانب قانونية يجب أن تأخذ مجراها.
وأضاف «رمضان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء» على فضائية «دريم»، أن جلب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية من الجرائم الكبرى، وأن الحاجة سعدية تم احتجازها بعد انتهاء التحقيقات لاستكمالها غدا.
وأوضح أنه يتم التعامل مع الحاجة سعدية على أنها ضحية لنصاب حاول استغلال كبر سنها، وأن واقعة القبض على إحدى المتهمات في القضية يسرع بكشف الحقيقة، وهناك تنسيق بين السلطات المصرية والسعودية لسرعة القبض على المتهم الرئيسي في القضية.

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