نجم منتخب مصر ينجو من القتل بأعجوبة

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منتخب مصر

عمرو وردة

نجا عمرو وردة - نجم المنتخب المصري - من القتل بأعجوبة بعد تعرضه لإطلاق النار من قبل بعض الجماهير المنافسة لناديه اليوناني "أترميتس".

وقال "وردة" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر بقناة "اكسترا نيوز" : "تعرضت لإطلاق النار من جماهير الفريق المنافس" .. مضيفًا: "كنت أسير بشكل طبيعي ورأيت اثنين من جماهير فريق منافس ويحوذتهم مسدس وسكين .. بدأوا بمهاجمتي إلا أني هربت منهم بأعجوبة".

وحول أداء المنتخب أمامن البرتغال .. قال: "قدمنا مباراة جيدة وحزننا بسبب الخسارة لكنها مباراة ودية ولابد أن تتعلم من أخطائك".

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