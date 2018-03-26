  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:02 ص
بحث متقدم
استشهاد مصري بالسعودية

أول شهيد مصري لإرهاب الحوثيين بالسعودية‎

الشهاوي

برلماني يكشف سر امتناعه عن تعليق لافتات تأييد لـ"السيسي"

وردة

نجم منتخب مصر ينجو من القتل بأعجوبة

عمرو أديب

"أديب" يحذر من هذا الأمر الخطير في الأيام المقبلة

وتين- تيريزا ماي

روسيا وبريطانيا أخطر حرب باردة في العالم

مرتضى منصور

تعليق صادم لـ"منصور" على فضيحة ميدو و"عبدالغني"

تفجير الإسكندرية

معلومة خطيرة بشأن حادث الإسكندرية الإرهابي

مباراة مصر والبرتغال

بيان ناري لـ"ON sport" بشأن الفيديو الفاضح

حازم عبدالعظيم وممدوح حمزة

ليبراليون ويساريون متهمون بـ «التحريض ضد الدولة»

الطالبة مريم ضحية الاعتداء الوحشي ببريطانيا

مصر تستدعي السفير البريطاني

برلماني يكشف سر امتناعه عن تعليق لافتات تأييد لـ"السيسي"

الحياة السياسية

الشهاوي
الشهاوي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

الأم المثالية بكفر الشيخ:"قولت للسيسي هات بوسة"

#

بالفيديو.. سر اختيار ساندرا نشأت لمحاورة السيسي

#

ماذا قالت "الحديدي" عن حوار ساندرا نشأت مع "السيسي"

#

برلمانية تتهم المحليات بإزالة لافتات دعم «السيسي»

السيسي

تامر الشهاوي

كشف اللواء تامر الشهاوي - عضو مجلس النواب عن دائرة "مدينة نصر" - سر امتناعه عن وضع لافتات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال "الشهاوي" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "سألنى الكثير عن أسباب عدم قيامى بتعليق لافتات تأييد للرئيس بدائرة مدينة نصر... أجبت أن منهجي الثابت يعتمد على وعى الوجدان والعقل والقلب وهذه قناعاتى الثابتة وأن التأييد الحقيقى فى المشاركة بقناعة وإيمان بأهمية المشاركة وهذا ماسعيت إليه وأسعى إليه وسأسعى إليه .. الطريق الصعب" حسب تعبيره.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد .. وفاة لاعب كرة قدم أثناء مباراة لفريقه
» شاهد .. حوت يلتهم "أسد بحر" في بضع ثواني
» موجة واسعة لهروب المشاهير من فيسبوك‎
» 5 قصص لأشخاص قتلهم "إنسان آلي"
» واشنطن بوست: زعيم طالبان كان يتحرك في دبي بحرية
» المخابرات الإسرائيلية: إيران تخطط لاجتياح الشرق الأوسط بكامله‎
» عماد أديب يفجر مفاجأة بشأن تفجير الإسكندرية
» بالفيديو.. تطورات جديدة حول حادث الحاجة سعدية
» مفاجأة مدوية بشأن بث مبارات كأس العالم
» روسيا تتوعد بريطانيا بـ"مفاجأة" وهدية تاريخية
» مجدي عبدالغني يغادر معسكر المنتخب بسبب«فضيحة الفيديو»

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018