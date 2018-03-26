أول شهيد مصري لإرهاب الحوثيين بالسعودية‎

26 مارس 2018 - 06:49 ص

استشهد مصري مقيم بالسعودية ، إثر صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية على الأراضي السعودية ، قبل أن تستطيع أنظمة الدفاع الجوي بالمملكة اعتراضه ، لكن بقاياه أصابت المصري.



وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن مقيما مصريا قتل، متأثرا بإصابته بشظايا الصاروخ الذي سقطت أجزاءه بمناطق متفرقة بالرياض.

وأفادت قناتا "الإخبارية" الرسمية و"العربية" السعوديتين بأن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا شمال شرقي الرياض قبل وقوعه.

وأشارتا إلى أن الدفاع الجوي السعودي اعترض الصاروخ الباليستي فوق الرياض.

من جهتها، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين إن "القوه الصاروخية –التابعة للجماعة- نفذت ضربات باليستية واسعة على أهداف سعودية".

وذكرت القناة أنه تم استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار أبها في عسير ومطار جيزان بصواريخ باليستية.



ويعد هذا، ثالث صاروخ باليستي يستهدف العاصمة الرياض منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وسبق أن أعلن الحوثيون في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إطلاق صاروخ باليسيت على قصر اليمامة (الملكي) بالرياض، وذلك بعد شهر من استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي. وأعلن التحالف العربي إسقاط الصاروخين.

ويأتي إطلاق صاروخ باليستي على الرياض، اليوم، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق العملية العسكرية في اليمن.



و منذ 26 آذار/ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 أيلول/سبتمبر 2014.

??عاجل .. صور ..??:

مكان استشهاد المقيم المصري والذي استشهد جراء سقوط شظايا للصاروخ الباليستي الذي اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي قبل قليل والذي اطلقته المليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة #الرياض#صوت_انفجار_بالرياض#الرياض_الان pic.twitter.com/jIz0XJnjGU — جوال وطني - السعودية (@JawalWatani) March 25, 2018

عاجل .. استشهاد مصري في الرياض إثر سقوط شظية من الصاروخ الحوثي الذي استهدف منطقة سكنية pic.twitter.com/7XS2eRu4nv — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) March 25, 2018