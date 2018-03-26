» شاهد .. حوت يلتهم "أسد بحر" في بضع ثواني

26 مارس 2018 - 07:42 ص

بثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطعًا فيديو مثيرًا يُظهر قيام حوت عملاق بالقضاء على "أسد بحر" خلال ثواني معدودة .



وقالت "ديلي ميل"، إن الكندي لويس جوبيدون، تمكن من التقاط المشهد، الذي يظهر من خلاله الحوث العملاق في نحو 3 ثوان فقط، ليسحب أسد البحر ويقتله تحت المياه.

وبحسب مصور الفيديو، فإنه في غضون بضع ساعات، قضى الحوت على ثلاثة من أسود البحر.

ووفقا لـ"ديلي ميل"، فإن الفيديو التقط في الثامن عشر من آذار/ مارس الجاري، في أثناء تجديف القوارب بالقرب من جزيرة هورنبي في كولومبيا البريطانية.