» طارق حامد: تفاجأت بما قاله لاعب برشلونة عني

26 مارس 2018 - 09:13 ص

أبدى طارق حامد - لاعب وسط المنتخب المصري - اندهاشه من التغريدة التي كتبها البرتغالي أندريه جوميز - لاعب وسط برشلونة - للتعليق على مباراة منتخبه مع المنتخب المصري .



ونشر جوميز صورة عبر حسابه بـ"تويتر" تجمعه بطارق حامد ، وأشاد فيها بروح المنتخب المصري وأدائه .



وأبلغ "حامد" زملاءه في معسكر المنتخب أنه لم يرّ تلك التغريدة التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي إلا متأخرًا جدًا ، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بها.





