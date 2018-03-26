"السيسي" يدلي بصوته في لجنته الانتخابية

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السيسي

مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بصوته في الانتخابات الرئاسية ليكون في الصفوف المتقدمة بعد فتح اللجان وبدء عملية التصويت في أول أيام التصويت الداخلي.

وأدلي "السيسي" بصوته في لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.
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