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خروج 6500 مسلح مع عائلاتهم من بلدة عربين بالغوطة

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وكالات

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الجيش السوري

الغوطة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين خروج قرابة 6500 ألف مسلح مع عائلاتهم خلال يومين من بلدة عربين فى الغوطة الشرقية إلى ريف إدلب بسوريا.

ونقلت وكالة انباء تاس الروسية عن بيان أصدرته الوزارة "خلال يومين تم إخراج 6441 مسلح مع أفراد عائلاتهم من بلدة عربين إلى ريف إدلب".

ووفقاً للبيان،فقد تم نقل 9797 من المسلحين وأفراد عائلاتهم من حرستا فى الغوطة الشرقية إلى محافظة إدلب يوم أمس الأحد، نتيجة للاتفاقات التى توصل إليها المركز الروسى للمصالحة السورية مع قادة مجموعة أحرار الشام، فيما تم نقل 4543 مسلحا وعائلاتهم إلى محافظة إدلب بـ81 حافلة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه قد تم ضمان سلامة الطريق من قبل الشرطة السورية تحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسى وممثلى الهلال الأحمر العربى السورى.


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