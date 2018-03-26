حساب "الرئيس" ينشر صوره فى اللجنة الانتخابية

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قام الحساب الرسمى للرئيس عبدالفتاح السيسي، بنشر صوره أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية مع بدء فتح اللجان الانتخابية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنًا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات علي مستوى محافظات الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا.
شاهد الصور..






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