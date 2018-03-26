بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد اللجان الانتخابية

26 مارس 2018 - 11:20 ص

تفقد منذ قليل اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، عددا من اللجان الانتخابية بمدينة المنيا حيث توجه فى مستهل جولته إلى لجنة الثانوية العسكرية الواقعة شمال المنيا، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، حيث اطمأن عبد المنصف على سير العمل، وشدد على قوات التأمين بحس التعامل مع الناخبين وقد فتحت اللجان الانتخابية في محافظة المنيا، أبوابها في التاسعة من صباح اليوم الاثنين؛ وسط إجراءات أمنية مشددة، لاستقبال 3 ملايين و227 ألفا و180 مواطنا، ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية مقسمين على عدد 13 لجنة عامة بإجمالي 586 مركزا انتخابيا وبإجمالي لجان فرعية يبلغ عددها 715 لجنة انتخابية، موزعين على 550 لجنة بمؤسسات تابعة للتربية والتعليم و3 محليات و17 صحة و14 أزهر و2 زراعة داخل المحافظة.