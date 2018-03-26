نقل مجندين لمستسفى بنى سويف بعد شعورهما بإعياء داخل اللجان الانتخابية

26 مارس 2018 - 11:21 ص

استقبل مستشفى الحميات ببني سويف المجند عمر إسماعيل مصطفى وأحد افراد الجيش المكلفة بتأمين الانتخابات بمدرسة لجنة صلاح سالم مصاب بارتفاع في درجة الحرارة كما استقبل مستشفى سمسطا المركزى محمود محمد أحمد، 23 سنة مجند من قوة تأمين الانتخابات بلجنة مدرسة بني حالة الابتدائية مصاب بالآلام في البطن وجارٍ تحويله لمستشفى بني سويف العسكري.



تلقت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية ببنى سويف إخطارًا بإصابة مجندين من قوات تأمين الانتخابات بارتفاع في درجة الحرارة والآلام في البطن، ونقلوا لمستشفى الحميات وسمسطا المركزي، لتلقي العلاج.



من جانبه أكد الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي استقرار حالة المصابين وتلقيهما الإسعافات الأولية اللازمة، عقب توقيع الكشف الطبي عليهما.