هذا ما قاله المعارضون عن الرئاسية فى "متنزلش"

26 مارس 2018 - 11:24 ص

دشن عدد من النشطاء هاشتاج تحت مسمى "متنزلش" لدعوة المواطنين بعدم المشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية والتى يبدأ التصويت فيها اليوم فى الداخل وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وتصدر الهاشتاج ليكون رقم 3 فى تريندات موقع التدوينات المصغرة تويتر بعد تصدر هاشتاج الدعوة للمشاركة فى الرئاسية بعنوان "نازلين نكمل المشوار" وضم تعليقات لعدد كبير من مؤيدى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبهم شاركت مجموعة من الشخصيات السياسية المعارضة فى التدوين بهاشتاج "متنزلش"، فقال شادى الغزالى حرب الناشط السياسي إن الانتخابات ربما أثرت عليها بعض الأعمال الابتزازية التى قامت بها بعض القنوات الخاصة منذ مساء أمس".

وحرص بهى الدين حسن، المحامى والحقوقى، بالهاشتاج على الاستعانة بخبر نشرته مجلة الإيكونوميست الإنجليزية عن سر المفاضلة لدى الناخبين بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.

وقال بتغريدة أخرى "بعد إقصاء كل المنافسين الحقيقيين لم تعد تحظي هذه الانتخابات بأي شرعية سياسية، ولا من سيعلن رئيس مصر بعدها".

وأضاف حساب حركة شباب 6 إبريل على تويتر أن الهدف من النزول إلى مراكز الاقتراع هى صورة الحشد وليس جمع الأصوات.

وقال محمد سلطان نجل القيادى بجماعة الإخوان المسلمون صلاح سلطان: "لا تشارك بسبب الفشل الأمنى الذى لا نعرف سكته إلى أين تتجه".

وعلقت الناشطة السياسية ماهينور المصرى: "ماما قالتلي ما تنزليش استفتاءات بيدلعوها ويسموها انتخابات وأنا بسمع كلام ماما, متنزلش".