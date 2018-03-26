عدلى منصور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

26 مارس 2018 - 11:26 ص

وصل منذ قليل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الحى الأول للتعليم الأساسى بمدينة السادس من أكتوبر للادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنًا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات علي مستوى محافظات الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا.