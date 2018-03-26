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معتز عبد الفتاح: 10 منافسين أمام السيسى فى الرئاسية

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معتز عبد الفتاح
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قال الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات الرئاسية التى تجرى حاليًا ليست بين مرشحين وإنما ينافسه فيها 10 آخرين.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المذاع عبر فضائية أون لايف، أن أول هؤلاء المنافسين هو الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان حيث وصفه بأن له أطماع توسعية في استعادة أمجاد دولة الخلافة على حساب مصر.

وتابع: "أن ثاني المنافسين يتمثل في تميم بن حمد، أمير قطر، و«مؤامرته الدنيئة لإسقاط مصر»، معقبًا: «ثالثهم تنظيم الإخوان الدولي بخططه وأكاذيبه ومؤامراته، ورابعها إيران وأطماعها في السيطرة على الأزهر والمنطقة كلها"

وأردف: "أن خامس هؤلاء المنافسين هم الصهاينة وأطماعهم في سيناء والنيل وقناة السويس، مستطردًا أن أمريكا تدعم الصهاينة في تلك المنافسة من خلال أطماعها الاستعمارية والاقتصادية في الشرق الأوسط "

وأشار إلى أن سابعهم الذين يريدون نزع سيادة مصر من على سيناء حتى تكون شوكة في ظهر المصريين لصالحهم، معقبًا: «ثامنهم هو تنظيم داعش الإرهابي وأطماعه في وجود دولة إرهابية دينية أطلقوا عليها اسم ولاية سيناء، وتاسعهم الذين يريدون بيع البلد ويقبضون بالدولار تحت اسم الثورة والحقوق والحريات».

وقال إن  المنافس العاشر، هو العدو الذي يتربص بمصر هو البيروقراطية والإهمال والفساد والمحسوبية والعشوائيات وترحيل المشاكل الذي لا يجعل الوطن ينهض».

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