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إعطاء حماة ابنتك حذاء في المنام رجوع ابنتك لزوجها

تفسير الأحلام

حذاء
ارشيفية

عبد الحي العسكري

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حماة

حذاء

زوج

أسود

مطلقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنى أعطي حماة بنتي حذاء أسود ورجلها فيها نقش مع العلم أن بنتي مطلقة وليس لها علاقة بهم أرجو ..التأويل وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحذاء منك لحماة ابنتك قد يدل على رجوع ابنتك لابنها مرة أخرى، وكونه أسود اللون فذلك زيادة مال وقد يدل الحذاء الأسود بزيادة مال لابنتك وأنها على خير ومحتشمة.

والنقش إن كان على قدم حماة بنتك دون يديها فذلك قد يدل على نقص السعادة فى بيتها أو نقص مال.

وإن كان النقش على قدميها ويديها فقد يكون مناسبة سارة وسعادة لها وإن كانت مريضة فذلك شفاء من مرض، وهو أيضا زوال هم و فرج. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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