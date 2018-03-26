برلمانية: نقل ذوى الاحتياجات الخاصة إلى لجان الانتخابات

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قالت إيفيلين متى، نائبة حزب المحافظين بمجلس النواب، إن شباب محافظة دمياط على كامل الاستعداد وجاهزون بسياراتهم الخاصة لنقل المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الانتخابى التاريخى الذى سيتابعه العالم أجمع.

وتابعت أن  مشاركة المواطن فى الانتخابات هو تأكيد لحرص المواطن علي حقه في المشاركة الذي يقره له الدستور مشيرة إلى أن المشاركة بكثافة ترسم مستقبل البلاد وتعتبر  تنمية سياسية للمواطنين فالتصويت فى الانتخابات عبارة عن تدريب وتجربة يمر بها المواطن تمنحه ثقافة سياسية ووعي بحقوقه إلى جانب شعور المواطن بأهمية صوته.

وأكدت "نائبة المحافظين"، أن الدولة تشهد طفرة اقتصادية حقيقية نتيجة عمل شاق دون توقف هذا العمل لن يستمر إلا بالمشاركة الانتخابية  وأكدت أن استقرار الدولة عامل مهم للغاية فى التنمية الاقتصادية فلا اقتصاد بدون أمن وأكدت أن الشعب المصرى واع ومدرك بأهمية المرحلة الحالية وسينزلون بكثافة .


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