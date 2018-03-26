شاب يهدي فتحي سرور علم مصر

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حرص الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، على الحضور بمدرسة الإبراهيمية بدائرة جاردن سيتى، ظهر اليوم الاثنين، في أولى أيام الانتخابات الرئاسية،  للإءدلاء بصوته وسط حضور مكثف من الناخبين سواء كبار السن أو شباب.

وفور وصوله، أهداه أحد الشباب علم مصر ووردة، والتف حوله عدد كبير من الناخبين لالتقاط صور تذكارية، بينما رفض فتحى سرور الإدلاء بأى تصريحات صحفية مكتفيًا بالاستفسار من ممثلى وسائل الإعلام عن أعداد المشاركين.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.






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