هيئة الانتخابات: "يجوز التصويت ببطاقة منتهية الصلاحية"

26 مارس 2018 - 01:01 م

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه يشترط أن يكون الناخب معه إثبات شخصية للإدلاء بصوته، إما ببطاقة رقم قومي سارية أو غير سارية، أو جواز سفر ساري.

وأضاف "الشريف" في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي "أحمد موسي" على فضائية «صدى البلد»، يجوز التصويت ببطاقة الرقم القومي منتهية الصلاحية؛ لأن الرقم القومي ثابت لا يتغير، لكن لابد وأن يكون جواز السفر ساريًا، وفقًا لما نص عليه القانون».

جدير بالذكر أن اليوم أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسة التي تشهد منافسة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسىي رئيس حزب الغد.