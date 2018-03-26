سحر نصر عن الرئاسية: اقترب جنى الثمار

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الانتخابات الرئاسية

المواطنين

جمال عيد

نجاد البرعي

أدلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الاثنين، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2018، بلجنة مدرسة الأهرام القومية الابتدائية في مصر الجديدة، خلال أول أيام التصويت بالانتخابات.

وأشادت الوزيرة، بحرص المصريين على المشاركة في أول أيام التصويت بالانتخابات بمختلف محافظات مصر والإقبال من جميع الفئات على المشاركة بقوة فى العملية التصويتية خصوصا الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن هذا هو اليوم الذي يثبته فيه المصريين أنهم يد واحدة.

وأكدت  نصر أن مشاركة المصريين فى التصويت على الانتخابات الرئاسية، هو رسالة للعالم والمؤسسات الدولية والمستثمرين في الخارج بإن الشعب المصرى يمارس حقوقه السياسية بكل حرية ونزاهة ويجتاز أى تحديات من أجل استكمال بناء مصر الجديدة.

كما قدمت الشكر للمواطنين على وعيهم بمسؤوليتهم تجاه بلدهم، مؤكدة أن الشعب المصرى هو الذي يحدد مستقبله، وأن استقرار مصر بجانب الإصلاحات التشريعية الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يحسن النمو الاقتصادى، ويوفر فرص عمل للمصريين وبخاصة الشباب والمرأة.

وذكرت الوزيرة، أن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع إلى التعاون لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصرى، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جني ثمار برنامج الإصلاح الأقتصادى.

وأشادت نصر بدور القوات المسلحة والشرطة المصرية في تأمين الانتخابات والحفاظ على سلامة وأمن مصرمقدما لهم الشكر والتقدير .


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