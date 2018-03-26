  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:58 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

«السيسي» يتابع الانتخابات من داخل حملته الانتخابية

لميس الحديدي

تعليق صادم من "الحديدي" عن أول يوم بـ"الرئاسية"

لويس جريس

وفاة الكاتب الصحفي لويس جريس

نجاد البرعى يشترى ملابس السجن

البرعى يرد على تغريدة عيد عن المشاركة بـ"الرئاسية"

الأهلي

القنوات الناقلة للقاء الأهلي والفجيرة الإماراتي

صورة الخبر

تقرير ألماني: المصريون غير مستعدين للديمقراطية

محمد صلاح

تطورات جديدة بشأن صفقة "صلاح" مع "الريال"

صورة الخبر

أسباب دعم الغرب لـ"السيسى" قبيل الانتخابات الرئاسية

موسى مصطفى موسى

بالفيديو.. منافس السيسى يدلى بصوته فى عابدين

احمد ماهر

ماهر: "ماذا لو عاد بنا الزمن إلى ثورة 25 يناير؟"

بالفيديو.. منافس السيسى يدلى بصوته فى عابدين

الحياة السياسية

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

فرج عامر يدلي بصوته في هدى شعراوي

#

برلماني: النصر سيكون قريبًا على خوارج العصر

#

سلطان: الدولة في ورطة البحث عن مرشح

#

أحزاب بالإسماعيلية: دمج الأحزاب فكرة رائعة يرفضها البعض لصدارة المشهد

صوت المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمنافس الوحيد للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم الاثنين على مستوى محافظات الجمهورية.

ووصل منذ قليل "موسى" إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة عابدين الثانوية بشارع نوبار في منطقة عابدين.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنًا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات علي مستوى محافظات الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا.


شاهد الفيديو

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الخارجية الأمريكية تدين الصواريخ الحوثية على السعودية
» أكبر معمرة بالشرقية: "ربنا ينصر مصر"
» شاهد.. فعل غريب لـ"لبلبة" أثناء الإدلاء بصوتها
» سما المصري: "انزلوا الانتخابات محضرلكم مفاجأة"
» بالفيديو.. لاعب يفارق الحياة فى المباراة
» موسى عن تصفية خلية الإسكندرية: "شغل عالي"
» منسق الحملة الرسمية للرئيس السيسي يشارك في الانتخابات
» نادية الجندى: "مش هحتفل بعيد ميلادى إلا لما اطمن على مصر"
» صلاح عبد الله عن مقاطعة الانتخابات: "حد يقاطع أمه"
» شاهد.. مجنونة "النني" تشوه وجه إحدى معجباته
» قرار حاسم من المنتخب بشأن "حكم الفيديو"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018