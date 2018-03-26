بالفيديو.. منافس السيسى يدلى بصوته فى عابدين

26 مارس 2018 - 01:16 م

صوت المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمنافس الوحيد للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم الاثنين على مستوى محافظات الجمهورية.

ووصل منذ قليل "موسى" إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة عابدين الثانوية بشارع نوبار في منطقة عابدين.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنًا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات علي مستوى محافظات الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا.





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