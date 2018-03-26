البرعى يرد على تغريدة عيد عن المشاركة بـ"الرئاسية"

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علق  نجاد البرعى, المحامى والحقوقى, على تغريدة  الحقوقى جمال عيد والتى اأدى فيها خوفه من أن تكون مشاركة المواطنين اليوم فى الانتخابات الرئاسية بسبب ضغوط اقتصادية تمارس بحقهم, مؤكدًا أن مشاركة المواطنين بهذه المرة خالية من التدليل.

وقال البرعى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى  تويتر: "لازم تزعل من الناس لو فيه موجب للزعل عهد تدليل الناس انتهي دلوقتي كل واحد مسئول عن قراره".

وتابع الحقوقى مرددًا: "لا يستطيع أن يعتذر المواطن  بالفقر أو الخوف أو أي حاجة من سيصوت سيصوت لأنه مقتنع أو مش مهتم أصلاً ومن لن يصوت سيمتنع لأنه غير مقتنع أو غير مهتم".

وجدير بالذكر بدء اليوم التصويت فى الانتخابات الرئاسية داخل مصر  وتستمر  حتى يوم الأربعاء  بعد غدٍ, ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

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